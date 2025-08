Nachbar hörte das Feuer: Gartenlaube geht im Leipziger Osten in Flammen auf

Leipzigs Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Laubenbrand im Osten der Messestadt gerufen. © Anke Brod

Gegen 6.15 Uhr wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr Süd in den Kleingartenverein "Am Walde" an der Oststraße gerufen. Der Grund: Eine Gartenlaube stand in Brand.

"Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand", sagte Polizeisprecher Chris Graupner am Morgen gegenüber TAG24.

Ein Nachbar habe zuvor die Rettungsleitstelle alarmiert. Dem Polizeisprecher nach hatte er das Feuer bereits gehört und war dadurch auf den Brand aufmerksam geworden.

Die Kameraden machten sich umgehend ans Werk, doch das Häuschen war nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr konnte es nur noch kontrolliert abbrennen lassen.