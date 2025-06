Schon wieder! Brandserie im Westen von Leipzig geht weiter

Leipzig - In der Nacht zu Freitag haben erneut Fahrzeuge im Leipziger Westen gebrannt. In den vergangenen Tagen häuften sich Einätze dieser Art.

Die Täter versuchten vermutlich, über den Außenspiegel das ganze Fahrzeug in Brand zu stecken. © 7aktuell.de

Wie die Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Kräfte gegen 2 Uhr in die Antonienstraße zu einem Parkplatz gerufen. An einem Auto wurde am Außenspiegel ein Feuer gelegt.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Die Brände sind aktuell kein Einzelfall.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte vermutlich über einen Brandsatz am Außenspiegel Fahrzeuge in Brand gesetzt. Am Samstag brannten ebenfalls im Umfeld der Antonienstraße mehrere Fahrzeuge. Ein Mann in einem Camper wurde dabei verletzt.