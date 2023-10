Schon wieder! Weiterer Einsatz bei Polizeirevier wegen unbekannter Substanz

Die Feuerwehr rückte an, um die unbekannte Substanz zu prüfen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nachdem bereits in den vergangenen Tagen fünf Umschläge mit unbekannter Substanz im Inneren Feuerwehreinsätze an unterschiedlichen Standorten ausgelöst hatten, ging es am Samstag weiter.

Am Nachmittag rückten die Einsatzkräfte - zum wiederholten Mal in dieser Woche - zum Polizeirevier in die Ratzelstraße an, um sich der mysteriösen Sendung anzunehmen.

Die Feuerwehr muss den Inhalt nun prüfen.

Ob wie bei den vergangenen Fällen Entwarnung gegeben und der enthaltene Stoff als harmlos eingestuft werden kann, bleibt abzuwarten.