Schon wieder Wohnung im Osten Leipzigs in Flammen!

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: In einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kameraden in den Osten von Leipzig aus. © Leipzig FireFighter

Die Einsatzkräfte rückten am Abend in der Ludwigstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld an, weil es in einer Wohnung gebrannt hat.

Einem Sprecher des polizeilichen Lagezentrums zufolge sei die Ordnungsbehörde gegen 20.10 Uhr hinzu alarmiert worden.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, soll eine Person vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Polizei konnte bislang jedoch nicht bestätigen, dass jemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr befinde sich demnach noch im Einsatz. Über die Brandursache lagen noch keine Informationen vor.