Steinofen schmort Gartenlaube an: 2000 Euro Schaden, eine Verletzte

Leipzig - Nach einem Laubenbrand im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf musste eine Frau am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Hitze des Steinofens war zu stark für die angrenzende Laube. © Leipzig Livereport

Nach Angaben von Polizeisprecherin Maxi Böckel nahm der Brand am Samstagabend in der Zweinaundorfer Straße seinen Lauf, als ein 50-jähriger Mann einen Steinofen entzündete, der sich an der Außenseite seiner Gartenlaube befand.

"Aufgrund der Hitzeentwicklung schmorte eine hinter dem Ofen befindliche Wand und der angrenzende Dachbalken der Gartenlaube an", so die bisherigen Erkenntnisse. Der daraufhin entstandene Rauch wurde immer stärker und drang schließlich auch in die Laube ein, wo sich eine 49-jährige Frau aufhielt.

Sie erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.