SUV im Leipziger Osten lichterloh in Flammen: BMW völlig zerstört

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. © 7aktuell.de | Eric Pannier

In der Witzgallstraße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg hat am frühen Mittwochmorgen ein SUV lichterloh in Flammen gestanden.

Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz seien die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr zu dem brennenden BMW alarmiert worden.

Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen, aber nicht verhindern können, dass das Fahrzeug völlig zerstört wurde. Zum Sachschaden lagen am Morgen noch keine Informationen vor.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. Erste Informationen, denen zufolge eine Person behandelt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Die Spurensicherung der Kripo habe nun ihre Arbeit aufgenommen, um herauszufinden, wie genau das Auto in Brand geraten konnte. Auch ein Brandursachenermittler soll im Laufe des Tages zum Einsatz kommen.