Transporter brennt am Muldeufer: Polizei sichert Spuren - und erlebt Überraschung

Grimma/Trebsen - Am Montagmorgen rief ein mysteriöser Brand an der Mulde die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Nerchau, Fremdiswalde und Grimma waren vor Ort. © Medienportal Grimma

Wie die Leipziger Polizei am Morgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Nerchau, Fremdiswalde und Grimma sowie die Polizei und der Rettungsdienst gegen 5.50 Uhr ans Muldeufer alarmiert.

Zunächst war ein Gebäudebrand in Nerchau gemeldet worden, dieser entpuppte sich allerdings als Brand eines Fiat-Transporters in der Wedninger Straße auf der anderen Muldeseite zwischen Bahren und Trebsen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, trotzdem wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

"Warum der Transporter brannte, ist unklar. Die Polizei sicherte Spuren. Verletzt wurde niemand", so Pressesprecherin Therese Leverenz.

Wie sich mittlerweile herausstellte, war der Transporter zuvor im Leipziger Stadtteil Leutzsch gestohlen, so die Polizei am Nachmittag ergänzend. Dort seien Unbekannte in eine Firma eingebrochen und haben technische Geräte geklaut, bevor sie mit dem Wagen wegfuhren. Hier konnte die Höhe des Gesamtschadens noch nicht beziffert werden.