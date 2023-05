03.05.2023 19:13 Unbekannte Substanz ausgelaufen: Polizeiwache in Leipzig evakuiert

Eine unbekannte Substanz hat am frühen Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Polizweiwache Ritterstraße in Leipzig ausgelöst.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Eine unbekannte Substanz hat am frühen Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in der Polizeiwache Ritterstraße in Leipzig ausgelöst. Leipzigs Feuerwehr war am frühen Mittwochabend in der Polizeiwache an der Ritterstraße gefordert. © Silvio Bürger Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber TAG24 erklärte, hatte ein Mitbürger gegen 17.35 Uhr einen Gegenstand in der Wache abgegeben, aus dem die Substanz austrat. Dies habe einen Einsatz des Gefahrgutzuges der Feuerwehr erforderlich gemacht. Die Wache wurde daraufhin evakuiert, verletzt wurde niemand. "Die Maßnahmen laufen aktuell noch. Die Arbeit des Reviers ist davon allerdings nicht betroffen", so Hoppe. Lediglich Anzeigen könnten aktuell in der Wache nicht erstattet werden. Eine unbekannte Substanz hatte den Einsatz des Gefahrgutzuges erforderlich gemacht. © Silvio Bürger Um was für eine Substanz es sich handelt, werde derzeit geprüft.

