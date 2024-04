VW im Leipziger Osten in Flammen: Feuer greift auf Gartenlaube über

Brandursachenermittler suchten am Tag nach dem Feuer nach Spuren am Tatort. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Kameraden sowie Einsatzkräfte der Polizei wurden am späten Montagabend gegen 21.55 Uhr in den Kirchweg im Stadtteil Baalsdorf gerufen. Dort stand ein VW in Flammen.

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, sollen Unbekannte das Fahrzeug älteren Baujahrs mithilfe eines nicht bekannten Gegenstands in Brand gesetzt haben.

Der Wagen brannte komplett aus. Die Flammen hatten außerdem auf eine Gartenlaube übergegriffen, neben der der VW geparkt war und die augenscheinlich ebenfalls beschädigt wurde.

Die Feuerwehr Baalsdorf löschte den Brand. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen, aber es entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.