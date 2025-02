02.02.2025 17:54 Weihnachtsbaum-Brand verursacht Verwüstung im Westen Leipzigs: Mehrere Autos beschädigt

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - In Flammen aufgegangen war am Samstagabend in Leipzig-Leutzsch ein Haufen Weihnachtsbäume. Das Feuer beschädigte unter anderem Autos und einen Stromkasten. Viel ist von den Bäumen nicht mehr übrig. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Tannen waren zur Entsorgung auf einem Grünstreifen in der Heimteichstraße abgestellt worden – doch soweit sollte es gar nicht kommen. Denn gegen 20.15 Uhr bekam die Polizei einen Anruf, dass die Bäume in Flammen stehen. Sofort rückte die Feuerwehr in den Leipziger Westen aus und löschte den Brand. Wie sich herausstellte, wurden durch die extreme Hitzeentwicklung zwei abgestellte Autos, eine Mülltonne und ein Stromkasten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier