Essen auf Herd geht in Flammen auf: Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Markkleeberg - Heftiger Wohnungsbrand im Landkreis Leipzig : Am späten Dienstagabend ist in einer Küche ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Einen Moment nicht aufgepasst und schon stand ein Topf in Flammen: Die Mieterin (55) wurde nach dem Brand in ihrer Küche ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/ashtray25

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der verheerende Brand im Markkleeberger Ortsteil Gaschwitz gegen 21 Uhr in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Aufbaus.

Demnach hatte dort eine 55-Jährige Essen kochen wollen und vermutlich einen Topf eine Zeit lang unbeobachtet gelassen. Nachdem sich das Fett darin entzündet hatte, breiteten sich die Flammen rasend schnell auf die Dunstabzugshaube über dem Herd aus.

Die Mieterin und ihre zu Hilfe eilenden Nachbarn versuchten noch, das Feuer zu löschen – leider erfolglos. Das gelang schließlich erst den Einsatzkräften der Feuerwehr.

Die Frau erlitt Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem sei eine Nachbarin (22) ambulant behandelt worden, wie es weiter hieß.

Die Brandwohnung soll derzeit nicht mehr bewohnbar sein. Zur Höhe des Sachschadens lagen am Mittwoch noch keine Informationen vor.