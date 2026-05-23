Fleischbällchen zum Schlecken? IKEA verschenkt Köttbullar-Lollis
Leuna - Das Ergebnis einer ganz besonderen Kooperation können unter anderem die Besucher des IKEA Leipzig/Halle am Samstag kostenlos probieren. In Kooperation mit Chupa Chups hat das schwedische Möbelhaus einen limitierten Köttbullar-Lolli rausgebracht.
Die Idee dahinter sei es, dem Kunden "etwas Unerwartetes und Unvergessliches zu bieten", so IKEA Deutschland auf TAG24-Anfrage.
Insgesamt eine Million Lollis sollen in über 300 IKEA Einrichtungshäusern verteilt werden. Deutschlandweit findet die Aktion am heutigen Samstag neben Leipzig auch in Berlin Tempelhof, Hamburg Altona, Köln Butzweilerhof, Sindelfingen, München Brunnthal und Wallau statt.
"Jeder Standort in Deutschland erhält 10.000 Lollis", erklärt das Unternehmen.
Um das besondere Geschmackserlebnis so vielen Personen wie möglich zugänglich zu machen, entschieden sich IKEA und Chupa Chups für einen veganen Lolli. Dies soll unter anderem den Anspruch widerspiegeln, "klassische Geschmäcker kreativ, modern und überraschend neu zu interpretieren".
Zunächst handelt es sich um eine exklusive Aktion, die lediglich am Samstag stattfindet. Es sei nicht geplant, den Köttbullar-Lolli in den regulären Verkauf zu bringen. Jedoch hieß es: "Wir sind grundsätzlich offen für neue Ideen und werden über weitere Möglichkeiten je nach Resonanz auf diese Aktion entscheiden."
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So schmeckt der Köttbullar-Lolli
Und wie schmeckt der Lolli nun? Im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig. Doch das Zusammenspiel zwischen herzhaften Köttbullar und süßen Preiselbeeren hat tatsächlich etwas ziemlich Einzigartiges an sich.
Die erste Verkostung fand bereits im April während der Milan Design Week in Mailand statt. Dort wurden 75.000 Proben verteilt. "Die Resonanz war durchweg positiv: Aus anfänglicher Neugier wurde schnell Begeisterung", bestätigte IKEA.
Natürlich hat Chupa Chups die Meatballs im IKEA Store verkostet, bevor es in die Entwicklung des Geschmacks ging.
Wer selber noch eines der limitierten Exemplare ergattern möchte, sollte schnell sein. Ihr bekommt sie nur am heutigen Samstag im Eingangsbereich ausgewählter IKEA-Filialen.
Titelfoto: Montage: TAG24/Lisa Marie Peisker