Fleischbällchen zum Schlecken? IKEA verschenkt Köttbullar-Lollis

Leuna - Das Ergebnis einer ganz besonderen Kooperation können unter anderem die Besucher des IKEA Leipzig /Halle am Samstag kostenlos probieren. In Kooperation mit Chupa Chups hat das schwedische Möbelhaus einen limitierten Köttbullar-Lolli rausgebracht.

Die einzigartigen Köttbullar-Lollis können nur am Samstag probiert werden. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Die Idee dahinter sei es, dem Kunden "etwas Unerwartetes und Unvergessliches zu bieten", so IKEA Deutschland auf TAG24-Anfrage.

Insgesamt eine Million Lollis sollen in über 300 IKEA Einrichtungshäusern verteilt werden. Deutschlandweit findet die Aktion am heutigen Samstag neben Leipzig auch in Berlin Tempelhof, Hamburg Altona, Köln Butzweilerhof, Sindelfingen, München Brunnthal und Wallau statt.

"Jeder Standort in Deutschland erhält 10.000 Lollis", erklärt das Unternehmen.

Um das besondere Geschmackserlebnis so vielen Personen wie möglich zugänglich zu machen, entschieden sich IKEA und Chupa Chups für einen veganen Lolli. Dies soll unter anderem den Anspruch widerspiegeln, "klassische Geschmäcker kreativ, modern und überraschend neu zu interpretieren".

Zunächst handelt es sich um eine exklusive Aktion, die lediglich am Samstag stattfindet. Es sei nicht geplant, den Köttbullar-Lolli in den regulären Verkauf zu bringen. Jedoch hieß es: "Wir sind grundsätzlich offen für neue Ideen und werden über weitere Möglichkeiten je nach Resonanz auf diese Aktion entscheiden."