Großeinsatz in Leipzig: Person schießt in der Nähe des Hauptbahnhofes mehrfach mit Schreckschusswaffe

Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes womöglich Schüsse gefallen. Die Lage war unklar, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes im Einsatz.

"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber am Abend auf TAG24-Nachfrage.

Am frühen Freitagmorgen gibt es ein genaueres Bild der Lage. Laut einem Polizeisprecher hat eine Person gegen 19.15 Uhr mehrere Male aus dem Fenster seiner Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

Es soll mehrere tatverdächtige Personen geben. Der Grund ist nicht öffentlich bekannt, es soll allerdings keinen Streit oder eine Bedrohungslage gegeben haben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Trotzdem waren Spezialkräfte der Polizei stundenlang im Einsatz. Erst gegen Mitternacht rückten sie wieder ab. Unter anderem durchsuchten sie die Wohnung, aus der die Schüsse kamen. Dort wurde Schreckschussmunition sichergestellt.