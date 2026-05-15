Großeinsatz in Leipzig: Person schießt in der Nähe des Hauptbahnhofes mehrfach mit Schreckschusswaffe
Leipzig - Laut einem Augenzeugenbericht sind am Donnerstagabend in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes womöglich Schüsse gefallen. Die Lage war unklar, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.
"Zeugen haben Knallgeräusche aus einem Wohnhaus in der Gerberstraße gemeldet", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber am Abend auf TAG24-Nachfrage.
Am frühen Freitagmorgen gibt es ein genaueres Bild der Lage. Laut einem Polizeisprecher hat eine Person gegen 19.15 Uhr mehrere Male aus dem Fenster seiner Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen.
Es soll mehrere tatverdächtige Personen geben. Der Grund ist nicht öffentlich bekannt, es soll allerdings keinen Streit oder eine Bedrohungslage gegeben haben.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.
Trotzdem waren Spezialkräfte der Polizei stundenlang im Einsatz. Erst gegen Mitternacht rückten sie wieder ab. Unter anderem durchsuchten sie die Wohnung, aus der die Schüsse kamen. Dort wurde Schreckschussmunition sichergestellt.
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Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattete die Polizei mehrere Anzeigen.
Auf den LVB-Linien 9, 11 und 16 kam es aufgrund des noch laufenden Einsatzes zu Verspätungen und Umleitungen. Nähere Infos dazu findet Ihr hier. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet zu umfahren.
Erstmeldung vom 14. Mai, 20.20 Uhr; aktualisiert am 15. Mai, 7.02 Uhr.
Titelfoto: privat