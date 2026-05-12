Kaleo möchte nicht ins Tierheim! Das Alleinebleiben fällt dem Mops doch so schwer
Leipzig - Kaleo möchte nicht ins Tierheim! Doch da bei seiner Familie bald kein Platz mehr für den Retro-Mops ist, suchen seine aktuellen Besitzer mithilfe des Leipziger Tierschutzes nun ein neues Zuhause.
Der dreijährige Rüde lebt aktuell in einer Familie mit zwei Kindern (9 und 16 Jahre alt) in einem Einfamilienhaus in Leipzig.
Kaleo ist ein intelligenter, sensibler und sehr menschenbezogener Hund, der eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen aufbaut.
Laut seinen aktuellen Besitzern orientiert er sich stark an seinem Menschen und fühlt sich am wohlsten, wenn ihm jemand klar und verlässlich zeigt, wo es lang geht.
Er ist aufmerksam, nimmt seine Umgebung intensiv wahr und reagiert sensibel auf Veränderungen. In einem ruhigen und vorhersehbaren Alltag kann er gut entspannen und zeigt sich als treuer und enger Begleiter.
Der Mops braucht jedoch Menschen, die ihm Sicherheit geben. In Situationen, die für ihn schwer einschätzbar sind, kann er verunsichert reagieren und versucht dann selbst, die Kontrolle zu übernehmen. Deshalb ist es wichtig, dass seine Bezugspersonen ihm diese Verantwortung abnehmen und ihm zeigen, dass er sich nicht kümmern muss.
Alleinbleiben fällt ihm aktuell noch schwer und sollte im neuen Zuhause geduldig und schrittweise weiter aufgebaut werden. Zwar wurden diese Themen bereits professionell begleitet, sie benötigen aber weiterhin Zeit und Verständnis.
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Rüde ist kerngesund
Seine momentanen Besitzer haben ihn nach eigenen Angaben als Welpen von einem Züchter erworben. Alle Impfungen und tierärztlichen Gesundheitskontrollen seien erfolgt.
Zusätzlich sei eine umfassende Untersuchung seiner Atemwege im Zusammenhang mit seiner kurzen Schnauzenform durchgeführt worden. Dabei seien keinerlei Einschränkungen festgestellt worden. Kaleo kann frei und uneingeschränkt atmen.
Seine aktuellen Halter wünschen sich für ihre Fellnase ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihm mit Ruhe, Klarheit und Verlässlichkeit begegnen. Ein Zuhause ohne Kinder wäre für ihn am besten geeignet.
Ideal wäre außerdem eine Lebenssituation, in der Kaleo nicht regelmäßig allein bleiben muss. Eine Tätigkeit im Homeoﬃce oder allgemein viel Zeit zu Hause wären daher optimal. Menschen, die Freude daran haben, eine stabile Beziehung zu einem sensiblen und bindungsorientierten Hund aufzubauen, werden in Kaleo einen sehr treuen Begleiter finden.
Solltet Ihr also ernsthaftes (und wohlüberlegtes) Interesse an dem Rüden haben, meldet Euch per E-Mail an [email protected] bei den Tierschützern und schildert ihnen, wie Kaleo bei Euch leben würde. Vergesst nicht, eine Telefonnummer anzugeben, unter der man Euch kontaktieren kann.
Titelfoto: Bildmontage/Tierheim Leipzig