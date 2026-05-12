Kaleo möchte nicht ins Tierheim! Das Alleinebleiben fällt dem Mops doch so schwer

Leipzig - Kaleo möchte nicht ins Tierheim! Doch da bei seiner Familie bald kein Platz mehr für den Retro-Mops ist, suchen seine aktuellen Besitzer mithilfe des Leipziger Tierschutzes nun ein neues Zuhause.

Der Retro-Mops Kaleo (3) sucht ein neues Zuhause! © Tierheim Leipzig

Der dreijährige Rüde lebt aktuell in einer Familie mit zwei Kindern (9 und 16 Jahre alt) in einem Einfamilienhaus in Leipzig.

Kaleo ist ein intelligenter, sensibler und sehr menschenbezogener Hund, der eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen aufbaut.

Laut seinen aktuellen Besitzern orientiert er sich stark an seinem Menschen und fühlt sich am wohlsten, wenn ihm jemand klar und verlässlich zeigt, wo es lang geht.

Er ist aufmerksam, nimmt seine Umgebung intensiv wahr und reagiert sensibel auf Veränderungen. In einem ruhigen und vorhersehbaren Alltag kann er gut entspannen und zeigt sich als treuer und enger Begleiter.

Der Mops braucht jedoch Menschen, die ihm Sicherheit geben. In Situationen, die für ihn schwer einschätzbar sind, kann er verunsichert reagieren und versucht dann selbst, die Kontrolle zu übernehmen. Deshalb ist es wichtig, dass seine Bezugspersonen ihm diese Verantwortung abnehmen und ihm zeigen, dass er sich nicht kümmern muss.

Alleinbleiben fällt ihm aktuell noch schwer und sollte im neuen Zuhause geduldig und schrittweise weiter aufgebaut werden. Zwar wurden diese Themen bereits professionell begleitet, sie benötigen aber weiterhin Zeit und Verständnis.