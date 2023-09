28.09.2023 12:00 Hakenkreuze und Co.: Mehrere verfassungswidrige Symbole im Landkreis Leipzig aufgetaucht

Hakenkreuze und Co.: In Frohburg (Landkreis Leipzig) sind am Mittwochmittag Nazi-Zeichen und weitere Schmierereien aufgetaucht.

Von Carolina Neubert

Frohburg - Hakenkreuze und Co.: In Frohburg (Landkreis Leipzig) sind am Mittwochmittag Nazi-Zeichen und weitere Schmierereien aufgetaucht. Unbekannte hinterließen mehrere verfassungswidrige Symbole in Frohburg (Landkreis Leipzig). © Sebastian Willnow/dpa Wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte, wurde die Behörde in Borna gegen 13.20 Uhr wegen mehrerer verfassungswidriger Symbole und Ausdrücke unter einer Brücke an der Von-Falkenstein-Straße alarmiert. Die Graffiti seien von Unbekannten mit schwarzer Farbe gesprüht und gemalt worden. Die Inhalte waren rechts gerichtet, nationalsozialistisch und polizeifeindlich, sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage. Leipzig Toter ohne Organe in einem Rapsfeld gefunden: "Der Torso war offen" "Insgesamt handelte es sich um circa 30 derartige Symbole", hieß es von der Polizei weiter. Dabei habe das größte Zeichen ein Ausmaß von 3 mal 2 Metern gehabt. Der entstandene Schaden werde auf etwa 1000 Euro geschätzt - die Farbe sei bereits durch die Straßenmeisterei Borna entfernt worden.

In dem Fall wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt.

