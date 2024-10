3,4 Millionen Kilometer unterwegs: Leipzig belegt bundesweit Platz 4 beim Stadtradeln

Leipzig - Beim bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb hat Leipzig in diesem Jahr Platz 4 belegt. Die rund 19.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an 21 Tagen knapp 3,4 Millionen Kilometer geradelt, wie die Veranstalter der Aktion mitteilten.

Knapp 3,4 Millionen Kilometer legten die Leipziger während des Aktionszeitraums mit dem Drahtesel zurück. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Bundesweit waren nur Berlin, die Region Hannover und München vor der Messestadt. Sachsens Landeshauptstadt Dresden belegte den 28. Platz mit knapp 1,5 Millionen Kilometern.

Voriges Jahr hatte Leipzig unter den Großstädten über 500.000 Einwohner Platz 3 erreicht. Mehr als 3,5 Millionen Kilometer hatten die Leipzigerinnen und Leipziger im Aktionszeitraum des Vorjahres radelnd zurückgelegt. Leipzig macht seit 2009 regelmäßig mit.



Bei der Aktion geht es darum, dass Menschen 21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurücklegen. Das Radfahren als umweltfreundliche Art der Fortbewegung soll so mehr ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden. Beteiligt sich die Kommune, in der man wohnt, kann man beim Stadtradeln mitmachen.

Die gefahrenen Kilometer werden erfasst. Jedes Jahr werden in verschiedenen Kategorien Gewinnerkommunen ausgezeichnet.

Insgesamt 2886 Kommunen beteiligen sich inzwischen am Stadtradeln. In Sachsen hatten in diesem Jahr 18 Kommunen teilgenommen. Das sind mehr als im Vorjahr (11), aber im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenig.