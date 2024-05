Stadtradeln 2024: Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden!

Leipzig - Am 30. August startet auch in diesem Jahr wieder das Stadtradeln und Leipzig ist natürlich dabei. Seit dem gestrigen Montag könnt Ihr Euch dafür wieder anmelden, um einen Beitrag für mehr Sicherheit beim Radfahren und eine klimafreundlichere Stadt zu leisten.

Vom 30. August bis 19. September tritt Leipzig wieder kräftig beim Stadtradeln in die Pedale. Ab jetzt könnt Ihr Euch, Euer Team und Eure Freunde wieder für die Aktion anmelden. © Jan Woitas/dpa

18.000 Leipzigerinnen und Leipziger nahmen im vergangenen Jahr an der Aktion teil und stellten dabei einen neuen Rekord auf: 3,5 Millionen Kilometer radelten sie in drei Wochen, vermieden dadurch rund 577 Tonnen Kohlendioxid und landeten auf Platz drei im deutschlandweiten Stadtradel-Ranking. An genau diesen Erfolg wollen die Messestadt-Organisatoren, die Stadt Leipzig und der Ökolöwe, nun anschließen.

"Unser Ziel ist es selbstverständlich, die Begeisterung der Stadtgesellschaft für das Radfahren im Alltag weiter zu fördern", erklärte Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal in einer Mitteilung.

Die Messestadt sei dabei bereits auf einem guten Weg. Zahlreiche Kitas, Schulen, Vereine und Unternehmen beteiligten sich bereits in den vergangenen Jahren an der Aktion, ebenso wie Menschen aus der Politik, der Verwaltung und der Bürgerschaft.

Der Einsatz komme dabei nicht nur dem Klima zugute, sondern mache auch deutlich, wie wichtig der Umbau der Mobilität in Leipzig ist, um für mehr Sicherheit beim Radfahren und bessere Radwege zu sorgen.