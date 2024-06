Alex Christensen tritt in Leipzig auf: Auch "L’Amour Toujours" steht auf der Setlist!

Alex Christensen (56) wurde von Sängerinnen wie Asja Ahatovic (27) unterstützt. © Christian Grube

Der Abend stand ganz im Zeichen der Eurodance-Hits, die einst die Jugend vieler Besucher prägten. Klassiker wie "Rhythm is a Dancer", "Mr. Vain" und "Sing Halleluja" rissen das Publikum förmlich von den Sitzen.

Alex Christensen, der sich mit seinem Projekt U96 und dem Hit "Das Boot" selbst einen Namen in der Szene gemacht hat, übernahm in den letzten Jahren die musikalische Nachlassverwaltung dieser Ära und präsentierte die Hits im semi-klassischen Stil.



Das Gewandhaus, bis auf den letzten Platz gefüllt, bebte von der ersten bis zur letzten Minute. Schon nach dem dritten Song konnte niemand mehr still sitzen. "Around the World", "Freed from Desire"und "More and More" wurden begeistert mitgesungen und machten aus dem Konzert eine unvergessliche Feier.

Durchaus überraschend war die Darbietung von Gigi D’Agostinos "L’Amour Toujours", das von Alex Christensen als das beste Liebes- und Friedenslied angekündigt wurde. Trotz der aktuellen Kontroversen um das Lied aus dem Jahr 2001 wurde es vom Publikum gefeiert.

Ob es richtig ist, das Lied gerade dann als Gegenpol zur Kontroverse zu spielen? Den Besuchern im Gewandhaus war es egal. Sie genossen den Abend.