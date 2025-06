28.06.2025 06:00 23.407 Neue Pächterin von Gartensheriff-Laube entsetzt: "Vermüllt bis zum Gehtnichtmehr"

Ach du Heimatland! Sachsens Kleingartensheriff Michael Baumann besucht in seinem neuesten Video eine zugemüllte Parzelle, in der er selbst Hand anlegen will.

Von Nico Zeißler

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff