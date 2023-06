Alphaville in Leipzig: Zum 40-Jährigen bringen sie das Gewandhaus zum Beben

Was bleibt, ist ein kurzweiliger Abend mit einer toll aufgelegten Band und einer spannenden Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre. Das Orchester bildet hier vor allem eine Schnittstelle zwischen Keyboardklängen und Stimme. Sicher ist Marian Gold nicht mehr der Jüngste, doch sein Gesang klingt nicht wie der eines Mannes, der kurz davor ist, sein siebtes Lebensjahrzehnt zu vollenden.

Waren die Stücke dort teils zu ruhig, ist es im Gewandhaus genau das Gegenteil. "Big in Japan" oder "Sounds Like A Melody" gehen direkt nach vorn - und das Publikum nach oben. Schon früh im Set gibt es die beiden Hits zu hören. Niemanden hält es mehr auf den Sitzen. Das Quintett, aber auch das Orchester ist sichtlich begeistert von der guten Stimmung.

Wer die Chance haben will, Alphaville mit Orchester zu erleben, sollte schnell sein. Viele Termine, auch ein zweiter Termin in Leipzig im Herbst, sind bereits ausverkauft. Am 10. September 2023 spielen Alphaville in Borna. Vielleicht ist dies eine Alternative für Leipziger Enthusiasten.