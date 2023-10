Anime-Fans aufgepasst: TAG24 verlost Karten für "Naruto Symphonic Experience"

Leipzig - Wer in den 2000ern nachmittags Animes auf RTLII verfolgte, kam an ihm nicht vorbei: Naruto. Der Ninja, der unbedingt Hokage, also das Oberhaupt seines Dorfes Konoha, werden wollte, hat sich inzwischen zum Kult entwickelt. Die gleichnamige Anime-Serie, deren letzte Folge 2017 ausgestrahlt wurde, erfreut bis heute Millionen von Fans.

Die Abenteuer von Naruto und Co., begleitet von einem Orchester. Am 19. Oktober wird genau das in der Quarterback Immobilien Arena Realität. © Semmel Concerts/Jude P

Mit "Naruto Symphonic Experience" wird der Kult-Serie nun auf ganz besondere Art Respekt gezollt: Hier erlebt Ihr den Anime auf großer Bühne, live begleitet von einem Sinfonieorchester.



Die musikalische Untermalung übernimmt dabei das "Un Pour Tous"-Orchester, das die unvergesslichen Melodien und Themen von Komponist Toshio Masuda - wie "Grief and Sorrow", "Rock Lee's Theme" und das "Naruto Main Theme" - zum Leben erweckt.

2022 feierte die Show in Paris Europa-Premiere, am 19. Oktober ist sie zu Gast in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena.

Und jetzt das beste: TAG24 verlost 2x2 Karten für das Konzert.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich die folgende Frage beantworten: Wie heißt das Dorf, in dem Naruto lebt und dessen Hokage er werden will?

Schickt uns Eure Antwort mit dem Kennwort "Naruto", Eurem Namen und Adresse an gewinnspiel@tag24.de. Einsendeschluss ist der 6. Oktober, 14 Uhr.