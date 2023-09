Anna Loos bei intimem Konzert in Leipzig: Auf einen Tanz mit dem TV-Star

Anna Loos (52) tourt gerade durch Deutschland, um ihr zweites Solo-Album "Das Leben ist schön" zu promoten. Dabei machte sie auch Halt im "Haus Leipzig".

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - Anna Loos (52) tourt gerade durch Deutschland, um ihr zweites Solo-Album "Das Leben ist schön" zu promoten. Dabei machte sie zusammen mit ihrer Band am Samstagabend auch Halt im "Haus Leipzig".

Anna Loos (52) trat am Samstag im "Haus Leipzig" auf. © Nico Schimmelpfennig Wenn Anna Loos etwas tut, dann tut sie es richtig und so ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Musikerin mit Leib und Seele - ein Freigeist mit einem großen Herzen, das sie freimütig auf der Zunge trägt. Die Musik ist ihr selbstgewähltes Mittel zum Zweck, ihrer vielschichtigen Gedanken- und Gefühlswelt Ausdruck zu verleihen. Das gilt nicht nur für das Schreiben von Songs, sondern umso mehr, wenn sie live auf der Bühne steht. So erfüllend der kreative Entstehungsprozess eines neuen Songs oder gar Albums auch ist: In dem Moment, wenn die gebürtige Brandenburgerin zusammen mit ihrer Band auf der Bühne steht und live vor einem Publikum performt, passiert etwas unglaublich Magisches. Erst dort erwachen sie zum Leben und entfalten ihr volles Potenzial. Anna Loos ist eine echte Urgewalt auf der Bühne - authentisch, kraftvoll, mitreißend, leidenschaftlich, sinnlich. Leipzig Kultur & Leute Maite Kelly endlich wieder auf Tour: TAG24 verlost Karten für das Konzert in Leipzig "Die Reise durch die Songs, ist auch immer eine Erinnerung an etwas", so beginnt sie über den Song "Für immer" zu erzählen. "Man hat so einige Menschen, die man so im Leben trifft, mache docken fest an und begleiten einem dann und ist extrem verbunden. Aber dann verliert man sie einfach, zum Beispiel durch einen Streit oder die Wege verlieren sich. Man sollte dann nicht auf das negative Gefühl gucken, sondern einfach positiv besetzen. Weil jeder Mensch, den man im Leben trifft, für etwas Gutes ist."

Gefühlvolle Songs und intime Atmosphäre in Leipzig. © Nico Schimmelpfennig

Anna Loos auf der Bühne: Weitermachen - egal, was passiert

Die 52-Jährige tanzte auch zusammen mit ihren Fans. © Nico Schimmelpfennig Es ist vor allem diese ganz besondere Mischung aus einer ungeheuer bildhaften Sprache ihrer mitunter zutiefst persönlichen Lyrics, ihrer charakteristischen Stimme und einem breitgefächerten Sound, die die Künstlerin insbesondere live so faszinierend macht. Und auch ihr Repertoire könnte nicht vielseitiger sein – von ruhigen Songs, über richtige Rocklieder bis hin zu Pop ist alles dabei. In den stark von Annas eigenen Erfahrungen geprägten Songs auf dem neuen Album "Das Leben ist schön" geht es um das Hinterfragen von Einstellungen, das Überwinden des eigenen Egos und die Verbindung zum eigenen Herzen. Zentrale Themen sind das Weitermachen - egal, was passiert -, niemals den Mut und die Hoffnung verlieren, Frieden finden - mit sich selbst und dem, was man hat. Anna Loos ist das gelungen. Sie ist angekommen. Bei sich. Als Mensch, aber auch als Künstlerin. Das spürt man nicht nur in den Songs, sondern vor allem auch an der besonderen Live-Atmosphäre ihrer Konzerte. Das Publikum sprang jedenfalls auf und tanzte munter mit. Auch die Frau von Schauspieler Jan Josef Liefers (59) nahm es sich nicht, mitten drin bei ihren Fans zu sein.

Ein inniger Abend im "Haus Leipzig". © Nico Schimmelpfennig