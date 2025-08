Nach Jahrzehnten der Ausrottung: Wildtier kämpft sich zurück in deutsche Wälder

Leipzig - Die Europäische Wildkatze soll wieder vermehrt auch durch Sachsens Wälder schleichen. Zum Weltkatzentag an diesem Freitag rief der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zum Schutz der scheuen Tiere und ihrer Lebensräume auf.

Auch wenn sie ihren zahmen Artgenossen sehr ähnlich sehen, sind Wildkatzen nicht mit Hauskatzen zu vergleichen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wildkatzen brauchten menschliche Hilfe, hieß es.

"Die Europäische Wildkatze wird fälschlicherweise oft mit Hauskatzen verwechselt oder ist in Vergessenheit geraten, da sie lange Zeit in Sachsen ausgestorben war", erklärte Almut Gaisbauer, Leiterin des Projektes "Wildkatzenwälder von morgen" in Sachsen.

Doch Katzenfreunde könnten der "wilden Ureinwohnerin" helfen - mit einfachen, aber wirksamen Schritten.

Demnach sollten Katzenbesitzer ihre Freigänger konsequent kastrieren lassen. Das stelle einen wichtigen Beitrag dar, um Paarungen mit Wildkatzen zu vermeiden und das Leid der rund zwei Millionen Streunerkatzen in Deutschland einzudämmen, hieß es.

Wer sich der Natur verbunden fühle, könne bei dem Projekt "Wildkatzenwälder von morgen" mitmachen.

Die Europäische Wildkatze ist eine wilde Verwandte der Hauskatze und gilt als Überlebenskünstlerin. Nach ihrer fast vollständigen Ausrottung durch den Menschen ist sie heute dank jahrzehntelanger Schutzbemühungen wieder in vielen Teilen Deutschlands anzutreffen, teilte der BUND mit.