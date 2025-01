Brennende Autos, Goethe und die Prinzen: Meme-Seite "Leipzig Waste" nimmt die Messestadt aufs Korn

Leipzig - Ob "Die Prinzen" als Leipziger "Wu-Tang Clan" oder Christian Lindner, der nach dem Ampel-Aus im Kaufland Reudnitz arbeitet - Der Instagram-Account "Leipzig Waste" nimmt mit viel Humor das Leben in der Messestadt aufs Korn. Mehr als 15.000 Menschen folgen dem Account und feiern die Memes rund um Leipzigs Stadtteile, ihre Klischees und Geschichten. Was treibt die Betreiber an und wie soll es mit dem Kanal weitergehen?