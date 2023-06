"Twenty One": Neuer Dancefloor um Mitternacht enthüllt, es wurde "bis zuletzt getüftelt!"

Punkt Mitternacht am Samstag wurde der neue Main Floor im "Twenty One" nach einer Umbauphase eröffnet.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Knapp zwei Wochen lang war der Main Floor des Club "Twenty One" in Leipzig wegen Umbauarbeiten geschlossen. Mit einem Knall wurden die Räumlichkeiten am Wochenende bei der Big Opening Party wiedereröffnet.

Neue Bühne und neue Lichter: Der Main Floor hat ein Upgrade bekommen. © PR/Markus Hahn Wie einige wilde Party-Fotos und auch "Twenty One"-Geschäftsleiter Philip Mertens (29) bestätigen, war der beliebte Club in der Leipziger Innenstadt am Samstagabend gut gefüllt. "Es war eine geile Sause und die Leute waren sehr interessiert, was der Umbau so gebracht hat. Wir haben den Main Floor um 0 Uhr eröffnet und ich denke, das Ergebnis hat den meisten gefallen", so Mertens, der sich als DJ "PhilBeat" auch selbst um das musikalische Wohl seiner Gäste kümmerte, gegenüber TAG24. Mitte Juni hatte das "Twenty One" den Main Floor geschlossen, um vor allem die Bühne für die DJs, mehr Licht- und Show-Effekte und eine LED-Wand neu zu gestalten. Zusammen mit Partner Daniel Becker (27) hatte Mertens im vergangenen Frühjahr das "Twenty One" übernommen - knapp ein Jahr später war ein neuer Anstrich für den Club fällig. Leipzig Kultur & Leute Das Leipziger Weinfest startet: Das sind die Highlights, und das ist neu Wie geplant wurde der Tanzbereich um Mitternacht feierlich eröffnet, auch wenn hinter den Kulissen noch bis zuletzt an den letzten Feinheiten gearbeitet wurde.

Das "Twenty One" war am Samstag gut gefüllt. © PR/Markus Hahn

Party-Sommer im "Twenty One" geht weiter