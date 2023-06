Was passiert hinter den Kulissen vom Leipziger "Twenty One"? "Stell dir vor, du reißt den Club ab..."

Bis Ende Juni sind die Mitarbeiter des "Twenty One" mit umfangreichen Umbauarbeiten im Inneren des beliebten Clubs beschäftigt.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Das "Twenty One" in der Gottschedstraße ist eine Instanz der Leipziger Party- und Clublandschaft. In den vergangenen Tagen hat es im Inneren der beliebten Location ordentlich zu rumoren begonnen - TAG24 erfuhr im Gespräch mit Geschäftsleiter Philip Mertens (29), wieso.

Am Sonntag starteten die Abrissarbeiten auf dem Main Floor des "Twenty One". © privat Auch ein Blick in die Instagram-Story des "Twenty One" dürfte wohl bei einigen Followern für Erstaunen gesorgt haben: "Stell dir vor, du reißt den Club ab..." hieß es dort in einem Slide, untermalt von einigen Bildern und Videos, die zeigten, wie der Main Floor des Clubs sprichwörtlich auseinander gelegt wurde. "Innerhalb von zwei Wochen wollen wir unseren Main Floor und - je nach übriger Zeit - auch unseren Eingangsbereich umgestalten", erklärte Geschäftsleiter und DJ Philip Mertens im Gespräch mit TAG24. Am Sonntag wurde die alte Einrichtung entfernt, seit Montag sind die engagierten Designer, Handwerker und Angestellten des Clubs am Wuseln und Arbeiten. Zusammen mit Partner Daniel Becker (27) hatte Mertens im vergangenen Frühjahr das "Twenty One" übernommen - knapp ein Jahr später soll der Club nun einen neuen Anstrich verpasst bekommen.

Big Opening Party für Ende Juni geplant