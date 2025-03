DDR-Nostalgie in Halle 4: Schauspiel Leipzig zieht's zur Agra

Von Anke Brod

Leipzig - Eine Mischung aus Lost-Place-Charme und Theater-Feeling: Dieses Gefühl überkam TAG24 am Wochenende bei einer Vorab-Begehung von Halle 4 auf dem Leipziger Agra-Gelände. Von April bis Oktober will das "Schauspiel Leipzig" den urigen Ort vorübergehend als Spiel- und Probestätte nutzen. Die gewohnte Große Bühne in der City wird derweil technisch überholt.