Kino für die Ohren unter freiem Himmel: Das bietet der Leipziger Hörspielsommer

Leipzig - Am Mittwoch beginnt der Leipziger Hörspielsommer und bietet Euch auch in diesem Jahr ein kostenfreies Programm für Kinder und Erwachsene unter freiem Himmel.

Alles in Kürze

Für die jüngeren Hörer wird darüber hinaus ein vielfältiges medienpädagogisches Angebot in Form von Hörspielworkshops und Mitmach-Programmen geboten, heißt es von den Organisatoren.

Seit dem ersten Festival im Jahr 2003 findet zudem an zwei Tagen die Ausstrahlung von Stücken des Internationalen Hörspielwettbewerbs statt. In Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar können sich Autorinnen und Autoren darüber hinaus beim Manuskriptwettbewerb miteinander messen.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch um 14 Uhr auf dem Richard-Wagner-Hain. Der Hörspielsommer lockt am Nachmittag zunächst mit einem Familienprogramm, bevor es zu späterer Stunde Unterhaltung für Erwachsene gibt.

Auf dem Richard-Wagner-Hain beginnt am Mittwoch das Programm des Leipziger Hörspielsommers. © /Leipziger Hörspielsommer

Das Festivalgelände am Elsterflutbecken bietet auch in diesem Jahr viel Platz für Picknickkörbe, Decken und Sonnenschirme.

Die Organisatoren laden ein, in mitgebrachten Liegestühlen, bei erfrischenden Getränken oder leckeren Speisen der Sommerbar die einzigartige Atmosphäre zu genießen und sich von tollen Geschichten bezaubern zu lassen.



Im Programm findet Ihr unter anderem Klassiker wie Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer", aber auch vielversprechende Neuheiten wie "Phunk der kleine Weltraumpunkt" von Alexander Rickmeyer und Jens Anders oder auch "save me) not" vom Kollektiv "Frauen und Fiktion", die sich in ihrer Produktion der feministischen Selbstermächtigung widmen.

Am Sonntagabend endet der Hörspielsommer dann um 21 Uhr mit einer szenischen Lesung auf Basis von Kurt Schwitters' Gedicht "An Anna Blume", untermalt durch Live-Musik. Das vollständige Programm findet Ihr auf der Seite der Festivalveranstalter.