Der letzte Samstag der Sommerferien: Das geht in Leipzig

Mit einem sonnigen Wochenende gehen die sechs Wochen Sommerferien schließlich zu Ende. Was am Samstag so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Mit einem sonnigen Augustwochenende gehen die sechs Wochen Sommerferien schließlich zu Ende. Ein guter Grund, um aus den letzten Tagen das Beste herauszuholen. Neben dem Highfield-Festival und zahlreichen Schulanfangsfeiern gibt es in Leipzig einiges zu erleben. Was am Samstag so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Jazz-Frühstück

Musikalisch beginnt der Samstag im Leipziger Stadtteil Gohlis. Ab 11 Uhr veranstaltet die Versöhnungskirche in der Franz-Mehring-Straße ein Jazz-Frühstück. Begleitet von Piano, Bass und expressiven Klangfarben gelingt der Start in das Wochenende mit links. Mehr darüber erfahrt Ihr auf der Seite der Kirchengemeinde.

Bass, Piano und stilvoller Jazz versprechen einen schönen Start in den Samstag. (Symbolbild) © 123RF/stocking

Zuckertütenfest und Partywochenende

Dieses Wochenende ist ein ganz Besonderes. Denn obwohl es das letzte der Sommerferien ist, gibt es für viele ordentlich was zu feiern: den Schulanfang! Auch Leipzig lädt dazu ein, den neuen Lebensabschnitt der Erstklässler gebührend einzuläuten. Der Zoo hat dementsprechend gleich ein ganzes Wochenendprogramm mit Verkehrstraining, Kinderschminken und Puppentheater aufgestellt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr von 10 bis 18 Uhr an den verschiedenen Stationen teilnehmen. Sogar das Jump House ist mit von der Partie und lockt mit actionreichen Angeboten. Das komplette Programm findet Ihr auf zoo-Leipzig.de. Das Belantis schmeißt zur Feier des Tages eine ganze Party. Spaß für die werdenden Schüler und ihre Begleiter ist beim Zuckertütenfest inmitten der Achterbahnen und Attraktionen garantiert. Mehr über die Fete erfahrt ihr auf belantis.de.

Für die Kleinen beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt. Das soll am Samstag noch mal ordentlich gefeiert werden. (Symbolbild) © dpa/Jens Kalaene

Zwischen stählernen Giganten und legendären Helden

Ein weiteres Highlight dieses Wochenendes ist die "Giants of Iron"-Erlebnis-Ausstellung am Kohlrabizirkus. Bei dem unvergesslichen Event für die ganze Familie werden von 11 bis 18 Uhr Träume wahr. Stählerne Skulpturen von internationalen Künstlern geschaffen, erwecken die Autobots und Decepticons der Transformers-Filmreihe zum Leben. Doch das war's noch lange nicht: Auch andere Superhelden wie Iron-Man, Spider-Man oder auch Chewbacca sind bei der Ausstellung am Start. Auf giants-of-iron.de könnt Ihr Euch von der Ausstellung überzeugen.

Filmabend unter freiem Himmel

In den Abendstunden locken schließlich Leipzigs Sommerkinos, um den Tag ausklingen zu lassen. Im Freiluftkino der Feinkost steht die französische Tragikomödie "Im Taxi mit Madeleine" (2022) auf dem Programm. Darin erzählt eine Dame auf ihrer Taxifahrt durch Paris ins Pflegeheim ihrem Fahrer ihre Lebensgeschichte. Die Filmnächte auf der Galopprennbahn Scheibenholz trumpfen mit einem echten Blockbuster auf. "Avatar: The Way of Water" (2022) entführt Euch auf eine atemberaubende Reise nach Pandora. Wer es aber etwas außergewöhnlicher mag, ist bei der Schaubühne Linsenfels auf der Karl-Heine-Straße genau richtig. Hier läuft das irische Drama "The Banshees of Inisherin" (2022) in seiner Originalsprache (Englisch) mit Untertiteln. Alle Filme beginnen um 21 Uhr.

Eine schöne Art, den Samstag abzuschließen, wäre der Besuch eines der Leipziger Sommerkinos. (Symbolbild) © 123RF/kitzzeh

Zwischen "Watermelon Sugar" und "Bad Blood"

Das Täubchenthal widmet seinen Samstagabend zwei wahren Größen der Pop-Musik: Taylor Swift (33, "Blank Space") und Harry Styles (29, "As It Was"). Nach Berlin, Köln und Dortmund feiert "The Taylor and Harry Night" nun auch in Leipzig Premiere. Eine ganze Nacht lang tanzt und singt Ihr zu Euren Lieblingssongs. Die Tickets dafür könnt Ihr Euch noch vorab online sichern.

Für alle Fans von Taylor Swift und Harry Styles schmeißt das Täubchenthal die perfekte Party. Hier singt Ihr die ganze Nacht Eure Lieblingssongs. © Bildmontage: Ian West/PA Wire/dpa, Ashley Landis/AP