Einst im Besitz Hermann Görings, 1945 in See versenkt: Leipziger Museum zeigt besondere Figur

Die Bronzekopie der Venus Medici aus den Uffizien in Florenz während der Jahrespressekonferenz im Grassi Museum neben Direktor Olaf Thormann (63) und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke). © Jan Woitas/dpa

Wie Direktor Olaf Thormann (63) sagte, kamen 2024 rund 109.000 Gäste in das traditionsreiche Haus. 2023 waren rund 92.000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. Das Grassi Museum hatte voriges Jahr sein 150. Jubiläum gefeiert.

Die rund 230.000 Objekte umfassende Sammlung des Museums wurde im Festjahr um einige bedeutende Neuzugänge erweitert.

Unter anderem ist im Grassi jetzt eine Bronzekopie der Venus Medici aus den Uffizien in Florenz zu sehen.

Die Besonderheit dieser Figur ist, dass sie 45 Jahre auf dem Grund des Großen Döllnsee in Brandenburg gelegen hat. Sie war einst im Besitz des Nazi-Verbrechers Hermann Göring und wurde 1945 in dem See versenkt. Erst 1990 wurde sie geborgen.