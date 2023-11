Entdeckertage, Märchenfest, Nachtflohmarkt: Das ist am Wochenende in Leipzig los!

Der Leipziger Zoo bietet über das gesamte Wochenende ein besonderes Programm mit den "Entdeckertagen Fische". Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stehen der Lebensraum Wasser und dessen tierische Bewohner im Mittelpunkt. Tierpfleger des Aquariums gewähren Einblicke in ihren täglichen Arbeitsbereich, berichten über ihre Schützlinge, nehmen die Besucher mit auf ihren Tauchgang ins 120 Kubikmeter große Panoramabecken und bieten sogar eine Exklusivtour in die rückwärtigen Bereiche des inzwischen modernisierten Aquariums.

Im Gondwanaland warten Boots- und Techniktouren ins Untergeschoss der Halle auf Interessierte. Darüber hinaus stellen die Pfleger die beeindruckenden Arapaimas vor.

Die Exklusivtouren können online gebucht werden. Einen kompletten Überblick zum Programm sowie den Eintrittspreisen des Zoos findet Ihr unter: www.zoo-leipzig.de.