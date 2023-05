Es wird wild, laut und feucht: Das alles ist am ersten Samstag im Mai in Leipzig los

Zwar kann noch nicht von frühsommerlichem Wetter die Rede sein, aber trotzdem ist am ersten Samstag im Mai einiges los in Leipzig. TAG24 zeigt Euch, wo.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Hoch die Hände, Wochenende! Zwar kann noch nicht von frühsommerlichem Wetter die Rede sein, aber trotzdem ist am ersten Samstag im Mai einiges los in Leipzig. TAG24 zeigt Euch, wo.

EUER PLAN FÜR DEN TAG? WANDERN!

Markkleeberg - "Lass dich auf Dein neues Wanderabenteuer ein!", so lautet das Motto der diesjährigen 7-Seen-Wanderung, die am Freitagabend in Markkleeberg und Umgebung begonnen hat und Lauffreudigen auch Samstag und Sonntag noch die Möglichkeit gibt, ihre Region auf verschiedenen Strecken kennenzulernen. Wenn Ihr kurzfristig noch teilnehmen wollt, könnt Ihr Euch vor Ort Restplätze sichern. Alle Infos zu den Strecken und Touren findet Ihr hier.

Sowohl Wanderfreunde... © PR

PADDELFESTIVAL FÜR GROSS UND KLEIN

Markkleeberg - Wenn Wandern nichts für Euch ist und Ihr Euch auf dem Wasser wohler fühlt, seid Ihr ebenfalls in Markkleeberg richtig. Im Kanupark am Markkleeberger See findet das ganze Wochenende das 9. XXL-Paddelfestival statt. Egal ob Anfänger oder Profi, egal ob selbst Sportler oder Zuschauer – jeder ist hier herzlich willkommen. Es ist ein buntes Programm geplant, darunter Workshops und Vorträge, Probefahrten, geführte Touren und Schnupperkurse. Was die Veranstalter sonst noch für Groß und Klein bieten, erfahrt Ihr auf ihrer Webseite. Dort könnt Ihr Euch für einige Programmpunkte auch online anmelden. Los geht's an beiden Tagen morgens 9 Uhr.

... als auch Liebhaber des Kanusports kommen am Wochenende in Markkleeberg auf ihre Kosten. © PR/Falk Bruder

BUMMELN, STÖBERN, SHOPPEN

Südvorstadt - Was wäre der Frühling ohne Flohmärkte an jeder Ecke? Auch auf dem Feinkost-Flohmarkt auf der Karl-Liebknecht-Straße könnt Ihr am Samstag wieder nach Herzenslust nach Klamotten, Spielzeug und der ein oder anderen kleinen Rarität stöbern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Start ist morgens 10 Uhr, Schluss nachmittags 16 Uhr.

Auf der Feinkost an der Karli im Süden Leipzigs wird am Samstag wieder getrödelt. © privat

DOPPELTE MUSEUMSNACHT IN LEIPZIG UND HALLE

Leipzig/Halle - "Frei nach dem Motto 'Einmal um die Welt' entführen am 6. Mai 85 Museen, Galerien und Sammlungen in ferne Länder und unbekannte Welten", kündigt die Stadt Leipzig an und lädt damit am Samstagabend von 18 bis 0 Uhr zur Museumsnacht ein, die gemeinsam in der Messestadt sowie Halle stattfindet. Von Geschichte über Musik bis hin zu Technik wird für alle Besucher etwas dabei sein. Natürlich lauft Ihr nicht einfach nur durch die Museen durch, es wird auch verschiedene Führungen, Konzerte, Kreativangebote, Filme und Performances geben. Alle Infos und Tickets ab 5 Euro findet Ihr hier. Sie gelten gleichzeitig auch für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Zu den 85 teilnehmenden Veranstaltungsorten gehört auch das GRASSI Museum im Leipziger Zentrum-Ost. © GRASSI Museum für angewandte Kunst

MONO INC. IM HAUS AUENSEE

Wahren - Die erfolgreiche deutsche Dark-Rock-Band MONO INC. aus Hamburg gibt sich am Samstagabend im Haus Auensee die Ehre. Sie sind derzeit mit dem Anfang des Jahres erschienenen 12. Album "Ravenblack" auf Tour und werden in den kommenden Monaten noch in zahlreichen weiteren Städten zu sehen sein. Der Einlass beginnt 18 Uhr, der Start ist für 19 Uhr geplant. Tickets für das Konzert findet Ihr noch bei Eventim.

Die Dark-Rock-Band MONO INC. tritt am Samstagabend im beliebten Leipziger Haus Auensee auf. (Archivbild) © Janina Heinemann/dpa

DIE MB ROCKT LEIPZIG!

Zentrum - Immer was los ist auch in der Moritzbastei in der Nähe des Augustusplatzes. Dort könnt Ihr auch nach dem Konzert noch weiter abrocken, denn ab 22.30 Uhr findet die "Leipzig Rock! City"-Party im Unterkeller statt. Neun DJs versorgen Euch auf drei Floors mit Metalhead, Stadionrock, Hits aus den 80ern und 90ern und vielem mehr. Tickets für die Rock-Sause sind ab 5,99 Euro online erhältlich.

In der Moritzbastei findet wieder eine Rock-Party statt – wer ist dabei? © Jan Woitas/dpa