Leipzigerin Lucia kämpft um das Herz der "Princess Charming": "Bin aktuell nicht offen für Dating!"

Leipzig - Lucia (28) aus Leipzig hat an der aktuellen Staffel von "Princess Charming" teilgenommen und nun einige Fragen ihrer neugewonnenen Fans auf Instagram beantwortet.

Schließlich ist die aktuelle "Princess" Lea blond und wirkt in ihrer Ausstrahlung nicht unbedingt hyper-feminin.

"Am Ende des Tages kommt es immer auf die Person und ihre Ausstrahlung an. Tendenziell mag ich eher den dunkleren Typ, aber es gibt auch Ausreißer. Ich dachte auch lange Zeit, dass ich nur auf Femmes [feminine Frauen, A. d. R.] stehe, aber auch da bin ich wohl flexibel", antwortete Lucia mit einem vielsagenden Augenzwinkern.

Mit den meisten anderen Kandidatinnen hat Lucia sich gut verstanden - in der Villa wurde gefeiert, getröstet, am Pool entspannt oder auch gekuschelt. © RTL

"Ich wollte mich schon seit der ersten Staffel bewerben, aber war immer in einer Beziehung. Die waren zwar offen, aber die Show ist ja trotzdem eher was für Singles. Die zweite Staffel fand ich etwas problematisch, da wollte ich nicht mehr Teil von sein", so Lucia.

Unter anderem kritisiert die Brünette den fehlenden Konsens bei diversen Kuss-Szenen zwischen der damaligen Prinzessin Hanna Sökeland (31) und deren Bewerberinnen.

Nach der dritten Staffel schickte Lucia dann endlich eine Bewerbung ab - und wurde in den Cast der aktuellen Staffel aufgenommen.

"Ich hab mich mit fast dem gesamten Cast richtig gut verstanden, bis vielleicht auf zwei Personen. Alle waren mega unterstützend, liebevoll, mausig und wholesome", schwärmte die Yoga-Lehrerin und Tätowiererin. Wie es mit ihr und der "Princess" ausgeht, darf Lucia natürlich noch nicht verraten.

"Unabhängig von meinem Beziehungsstatus bin ich aber gerade nicht offen für Dating, nein", stellte die 28-Jährige klar.