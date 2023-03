"Tante E." Gabi Edler kämpft auch mit 80 noch gegen Armut: "Wenn ich unter der Erde lieg, ist Ruhe"

Leipzig - Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich die Leipzigerin Gabi Edler (80) alias Tante E. um bedürftige und obdachlose Menschen. Filmemacher Thomas Kasper widmete ihr in der MDR-Sendungsreihe "Exakt - Die Story" ( in der Mediathek verfügbar ) einen eigenen Beitrag.

Gabi Edler alias Tante E. hilft seit über 30 Jahren Obdachlosen und bedürftigen Menschen. © MDR/Thomas Kasper

Gabi Edler arbeitete als Straßenbahnfahrerin, als ihr kurz nach der Wende die vielen obdachlosen Kinder gegenüber ihrer Wohnung auffielen, die dort in einem leerstehenden Gebäude hausten. Die Leipzigerin zögerte nicht lange, besorgte sich eine Vielzahl an Matratzen und ließ die Kinder kurzerhand bei sich einziehen.

Woher diese Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft kommt? Vielleicht aus ihren Erinnerungen an all die Waisen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie im Beitrag überlegt. Fest steht aber: "Ich hab schon immer Leuten geholfen. Das steckt irgendwie in mir." So verhalf sie während der DDR Menschen zur Flucht und landete dafür sogar im Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.

Das Jugendamt machte ihr in den 90ern jedenfalls einen Strich durch die Rechnung und verbat ihr, weiterhin Kinder bei sich aufzunehmen. Und so gründete sich "Straßenkinder e.V.". Der Verein verteilt Essen und Kleidung an Bedürftige und hilft außerdem bei der Bewerbung um Jobs, Ausbildungen und Wohnungen.

Obwohl die Altersspanne im "Haus Tante E." eigentlich zwischen 14 und 27 Jahren liegt, sind es heutzutage vor allem Erwachsene, die Gabi Edlers Hilfe im Café in der Rosa-Luxemburg-Straße in Anspruch nehmen. Viele von ihnen kommen schon seit Jahren oder Jahrzehnten in das Café. Für sie ist Tante E. eine Retterin: "Sie sind was ganz Besonderes", bedanken sich die Menschen im MDR-Beitrag bei der 80-Jährigen, die 24/7 für den Verein im Einsatz ist - und das trotz zweier Herzinfarkte, einer überstandenen Krebs-Erkrankung und Diabetes. "Sie kann keiner ersetzen."