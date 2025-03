Gitarrist weg! Tocotronic nur noch zu dritt: "War für uns ein trauriger Einschnitt"

Sind seit Neuestem wieder zu dritt unterwegs: Arne Zank, Dirk von Lowtzow und Jan Müller (von links) - alias Tocotronic. © Noel Richter/PR

20 Jahre lang kannte man die Hamburger als Quartett, im Oktober vergangenen Jahres verabschiedete sich Rick McPhail vorerst von der Band.

"Unser Gitarrist Rick McPhail hat aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen um eine Auszeit für unbestimmte Zeit bei Tocotronic gebeten", teilte die Band auf ihren Social-Media-Kanälen mit. "Dies teilte er uns kurz nach Fertigstellung des neuen Albums, an dem er noch aktiv mitgearbeitet hat, mit."

Weitere Details zu dem Abschied nannte die Band nicht. Auch gegenüber TAG24 hielt sich Dirk von Lowtzow bedeckt, teilte jedoch Einblicke, wie die anderen Bandmitglieder den Abschied aufnahmen.

"Das war für uns ein sehr trauriger Einschnitt, weil Rick zum einen an dem Album mitgearbeitet hat und natürlich auch 20 Jahre mit dabei war. Er hat die Band von einem Trio in ein Quartett verwandelt. Jetzt werden wir sehen, was die Zukunft bringt."