30.07.2023 06:34 Hier spielt die Musik! Der Sonntag in Leipzig wird bunt

Der Sonntag in Leipzig wird musikalisch! Was am Wochenende so geht, ob mit oder ohne Musik, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Von Frühschoppen zu Swing und Jazz, über Kaffeeklatsch mit Schlagerparade, zu Punk-Abend und Elektro-Party: Der Sonntag in Leipzig wird musikalisch! Was am letzten Tag der Woche so geht, ob mit oder ohne Musik, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps! Frühschoppen American Style Beginnen kann der Sonntag mit einem Knall, denn um 10 Uhr legt die MS Santa Barbara zum Dixie Frühschoppen ab. Während der zweistündigen Bootsfahrt über den Zwenkauer See stimmen leckeres Essen und erfrischende Drinks auf den wärmsten Tag der Woche ein. Dabei sorgen die Beatroot Stompers aus Leipzig mit Swing und Jazz für echtes Südstaaten-Feeling. Tickets könnt Ihr vorab auf MS-Santa-Barbara.de buchen.

Bummeln, Trödeln, Handeln Auch an diesem Wochenende weiß die Messestadt wieder mit zahlreichen Trödelmärkten zu bestechen. Einer der beliebtesten Märkte ist der Agra-Antikmarkt, Europas größter mobiler Kultmarkt. Auf der riesigen Freifläche sowie in den zwei 5000 Quadratmeter großen Messehallen erstreckt sich von 7 bis 15 Uhr ein Paradies für Sammler, Antik-Fans und Vintage-Begeisterte. Auf dem Markt erwarten Euch vor allem Möbel jeglicher Art, außergewöhnliche Deko-Stücke und Accessoires. Aber auch den Flohmarkt auf dem Freisitz des TV Club sollte man sich nicht entgehen lassen. Jeder, dessen Keller, Dachboden oder Kleiderschrank zu voll ist, hat hier die Chance, seinen Kram loszuwerden. Von 11 bis 16 Uhr seid Ihr herzlich dazu eingeladen, auf die Suche nach Eurem neuen Lieblingsunikat zu gehen. Seid Ihr auf der Suche nach besonderem Deko-Kram und antiken Möbelstücken? Dann seid Ihr beim Agra-Antikmarkt goldrichtig! (Symbolbild) © 123RF/thomasstockhausen Kaffee mal anders Und auch der Kaffeeklatsch kann zum Sonntag mit musikalischer Begleitung genossen werden. Beim Kaffeekonzert "Schlager trifft Musical - Die ein oder andere Pop-Melodie vergisst man nie" im Torhaus Dölitz sorgen Adrian Laza und Friederike Walther, neben Kuchen und anderen Leckereien, für gute Laune. Mehr Informationen findet Ihr auf Torhaus-Dölitz.eu. Neben Kaffee und Kuchen versüßen Euch beim Kaffeekonzert im Torhaus Dölitz Schlagerhits den Nachmittag. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa Anime- und Manga-Fans aufgepasst! Ihr findet die japanische Kultur sowie Animes, Manga und Co. super? Dann seid Ihr bei Daikuris zweitem CTL-Cosplay-Treff des Jahres 2023 genau richtig. Kostenlos und ganz zwanglos begegnet Ihr im Manga-Look oder doch lieber in zivil Gleichgesinnten im Park. Treff ist um 11 Uhr am Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park. Auf Facebook könnt Ihr Euch vorab schon mal ein Bild darüber machen, was Euch erwartet. Werft Euch in den coolsten Looks Eurer Helden in Schale und verabredet Euch mit anderen Fans für einen außergewöhnlichen Nachmittag im Park. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Burning Bird im Herr Kauzig Auch am Sonntag ist es in der sächsischen Metropole mit den Partys noch nicht vorbei. Beim "Burning Bird Open Air" im "Herr Kauzig" geht das Tanzen weiter. Ab 16 Uhr könnt Ihr kostenlos mit DJ AKA AKA und Marc Werner die geschaffte Woche feiern. Bis 22 Uhr heißt es, dem Partynamen entsprechend, die Tanzfläche zum Glühen zu bringen! Kostenlos und unter freiem Himmel feiert Ihr im "Herr Kauzig" die geschaffte Woche. (Symbolbild) © 123rf/taratata Schwedischer Punk-Abend Weiter geht's mit der musikalischen Unterhaltung beim schwedischen Punk-Abend im Felsenkeller. Hier heizen Euch die Bands "De Lyckliga Kompisarna" und "Misconduct" so richtig ein. Vom melodischen bis zum Hardcore-Punk ist laut Veranstalter alles dabei. Um 18 Uhr beginnt die Show. Auf Felsenkeller-Leipzig.com könnt Ihr Euch vorher Tickets besorgen. Dass die Schweden nicht nur Möbel können, seht beziehungsweise hört Ihr beim schwedischen Punk-Abend im Felsenkeller. Überzeugt Euch selbst! (Symbolbild) © 123RF/steiks Wie wär's denn mit Sommerkino? Ein schöner Abschluss der Woche wäre ein Filmabend unter freiem Himmel in den Sommerkinos der Stadt. Die Filmnächte der Galopprennbahn Scheibenholz zeigen ab 21.30 Uhr das amerikanische Drama "She Said" (2022). Die Tickets könnt Ihr auf leipzig.filmnaechte.de vorbestellen. Etwas leichter fürs Gemüt ist die Komödie "Asteroid City" (2023) im Sommerkino der Feinkost. Auch hier geht es um 21.30 Uhr los. Karten gibt's online. Nach einer anstrengenden Woche und einem abwechslungsreichen Wochenende könnt ihr in den Sommerkinos der Stadt den Sonntag ausklingen lassen. (Symbolbild) © 123RF/kitzzeh TAG24 wünscht noch einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Bildmontage: Annette Riedl/dpa, 123RF/steiks, 123rf/taratata