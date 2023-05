Doku über Musik der 90er: "Eine unglaubliche Energie, die uns heute ein bisschen fehlt"

Eurodance, Grunge, Techno, Ostrock - in einer Doku erweckt der MDR die Musik der 90er wieder zum Leben und wirft einen intimen Blick auf die Jugend, die sie zelebrierte. © MDR/Adrian Groß

Die Zeit für Filme ist in der Dokumentarfilm-Branche meist knapp. "Die Themen haben meist eine gewisse Aktualität und müssen deshalb schnell gesendet werden", sagte die Geschäftsführerin der Produktionsfirma Ufa Documentary, Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel.

Am 28. Mai (20.15 Uhr) läuft im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) hingegen eine Produktion der Ufa Doc, die in die Vergangenheit blickt: Der 90-minütige Dokumentarfillm "Jung wild grenzenlos – Wochenende in den 90ern". Vorab ist der Streifen zudem bereits als vierteilige Dokuserie in der ARD-Mediathek zu sehen.

Hier geht es - wie die Namen der einzelnen Folgen schon verraten - um Musik: Alternative, Disco, Techno und Ostrock. "Wir haben zum Beispiel in Leipzig in der Distillery gedreht und viel in Berlin", sagte Szyszkowitz-Schwingel.

Es habe eine ganze Weile gedauert, bis die Serie, deren Regie der Autor Alexander Kühne und Produzentin Kathrin Schwiering führten, fertig entwickelt war, so Szyszkowitz-Schwingel.