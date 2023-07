Kaffee mit gutem Gewissen: Start-up aus Leipzig will Lieblingsgetränk auf das nächste Level bringen

So müssen Kaffeebauern auf vielen Plantagen häufig unter schlechten Bedingungen und zu geringen Löhnen arbeiten, in Monokulturen angebaut kann der Kaffee-Anbau einen sehr schädlichen Einfluss auf Umwelt- und Ökosysteme vor Ort haben.

Nach seinem Einblick in die Lebensrealitäten von Kaffeebauern machte er es sich zum Ziel, mehr Transparenz in den Handel mit Kaffee zu bringen.

Über einen Freund kam Keuter an einen Kontakt zu einer Kaffee-Kooperative aus Kamerun. 2020 wurde bereits die erste Sorte von "Purple Bike Coffee" in Freiberg im Röster bearbeitet.

Auch in größeren Mengen gibt es die Kaffeebohnen in Mehrweg-Verpackungen. © PR/Purple Bike Coffee

Mittlerweile sind sieben verschiedene Kaffee-Sorten im Sortiment von "Purple Bike Coffee" erhältlich, darunter etwa "El Brunis", eine Espresso-Röstung aus Peru, oder "Zanya" – der perfekte Filterkaffee aus Vietnam.

Alle Bohnen werden in Mehrweg-Flaschen verpackt und in Leipzig mit Lastenrädern ausgefahren. Diese hatten in den Anfangstagen eine lila Färbung – deswegen der Name "Purple Bike Coffee".

Zukünftig soll die nachhaltige Kaffee-Marke auch fernab der Messestadt die Tassen von bewussten Genießern füllen. Unter anderem ein Punkt, an dem jedes Nachhaltigkeitsbestreben an erste Grenzen stößt.

"Der klimaneutrale Versand ist eine unserer größten Herausforderungen", bestätigt Gabriel Keuter.

Auch der etwas gehobene Verkaufspreis ist in den Tagen von Inflation und Energiekrise ein Kritikpunkt. "Wir wollen für einen bewussten Konsum sensibilisieren und Qualität und Transparenz hat ihren Preis", so der Geschäftsführer dazu.

Wenn Ihr den Kaffee probieren wollt, könnt Ihr auf der Website von "Purple Bike Coffee" Euren Einkaufskorb füllen. Aber auch einige Cafés und Restaurants haben die Bohnen aus der Mehrwegpackung bereits im Sortiment, etwa das Café Lux im Leipziger Osten oder "Mein liebes Frollein" in der Südvorstadt. Auch die Regale hiesiger Supermärkte sollen sich nach und nach mit "Purple Bike Coffee" füllen.

"Meine Lieblingssorte ist 'La Doña Espresso', am besten frisch aus der Siebträgermaschine", rät Experte Gabriel Keuter.