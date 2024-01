Kinder-Flohmarkt, Mitmach-Konzert und Kino-Spaß: Das sind Eure Sonntagstipps

Flohmärkte, Lichter-Feste und Kino-Spaß: In Leipzig ist am Sonntag wieder einiges geboten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Auch am letzten Sonntag im Januar kann man in Leipzig einiges erleben. Wohin Ihr Euch treiben lassen könnt, erfahrt Ihr in unseren Veranstaltungstipps.

MITMACH-KONZERT

Zentrum - Musikalisch wird es am Sonntag um 11 Uhr im Probensaal des Mitteldeutschen Rundfunks im schwarzen Gebäude am Augustusplatz 9: Dort können alle Interessierten am Mitmach-Konzert teilnehmen und entweder mit eigenen Instrumenten oder Gegenständen, mit denen man Musik machen kann (Tröten, Rasseln, Trillerpfeifen), in die Proben mit einsteigen. Der Eintritt ist frei.

Geige, Flöte und Co., aber auch improvisierte Instrumente sind am Sonntag im MDR gerne gesehen. © 123RF/sonjachnyj

AGRA ANTIKMARKT UND KINDERFLOHMARKT

Dölitz/Südvorstadt - Wer das Wochenende für ausgefallenes Shopping nutzen möchte, der wird auf dem Antikmarkt im Agra-Messepark fündig. Dort bieten Hunderte von Händlern ihre Ware feil, darunter alte Möbel, interessante Antiquitäten, seltene Kunst und Sammlerraritäten. Der Eintritt ist frei. Wessen Hosenscheißer derweil schon wieder eine Kleidergröße in kürzester Zeit übersprungen hat, der sollte zwischen 9.30 und 12.30 Uhr dem Indoor-Flohmarkt für Baby- und Kinderzeugs bei Kawi-Kids einen Besuch abstatten und die besten Schnäppchen reisen. Auch hier ist der Eintritt kostenfrei, es gibt auch einen Spielbereich für die Kleinsten!

Am Sonntag ein gemütlicher Flohmarkt-Bummel? Den könnt Ihr heute auch in Leipzig genießen. © Horst Ossinger/dpa

LEIPZIGER EISTRAUM

Zentrum - Noch bis Anfang März könnt Ihr beim Leipziger Eistraum Eure Runden drehen - der größten runden Eisbahn Deutschlands mitten auf dem Augustusplatz! Täglich hat die Eisbahn zwischen 10 und 22 Uhr für alle Wintersportler und Eisliebhaber geöffnet, so auch am Sonntag. Für drei Euro könnt Ihr Euch Schlittschuhe leihen, fünf Euro kostet der Eintritt. Nach dem Schlittern und Bahnendrehen könnt Ihr Euch noch auf dem dazugehörigen Riesenrad oder an den Essensständen vergnügen und stärken.

Die größte runde Eisbahn Deutschlands ist der Leipziger Eistraum. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB

MAGISCHES TROPENLEUCHTEN

Gohlis - Noch knapp zwei Wochen lang kann das "Magische Tropenleuchten" im Leipziger Zoo bestaunt werden: Dort sorgen 21.000 LEDs, 300 Lampen, 21 Projektoren und 13 Kilometer Kabel im Tiergarten für ein buntes Farbenspiel. Zwischen 17 und 22 Uhr könnt Ihr Euch auf der Website des Zoos verschiedene Zeit-Slots buchen, um Euch von den Farben und Lichtern verzaubern zu lassen.

Das "Magische Tropenleuchten" findet noch bis Mitte Februar statt. © Emily Mittmann

KINO

Reudnitz - Wem der Tatort zu fad ist, dem empfiehlt sich am Sonntagabend mal wieder ein Besuch im Kino: Im Regina Palast in Reudnitz läuft zum Beispiel um 17.30 und um 20.15 Uhr die Teenie-Komödie "Girls Club - Vorsicht bissig!", in der es um die Irrungen und Wirrungen im Leben der 16-jährige Cady Heron geht. Wer mehr Action sehen möchte, ist in dem Wildnis-Thriller "Das Erwachen der Jägerin" um 21 Uhr besser aufgehoben. Tickets sichert Ihr Euch am besten vorab >>>hier.

An dunklen und kalten Tagen kommt ein Kino-Abend genau richtig. © 123RF/Lanastock