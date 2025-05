Enten-Anzug & Blumendame: Sie stehlen den Pferden beim Leipziger Aufgalopp die Show

Heike und Mario waren zum ersten Mal beim Leipziger Aufgalopp. © Silvio Bürger

Schon von Weitem zogen Heike und Mario die Blicke auf sich. Die beiden Aufgalopp-Neulinge sind am Donnerstag das erste Mal bei der Großveranstaltung gewesen und haben sich im Vorfeld viele Gedanken über ihren Look gemacht.

Komplett in Schwarz gekleidet, mit Zylinder und Korsage, haben sie ihre Outfits perfekt aufeinander abgestimmt.

Apropos perfekt abgestimmt: Katharina Dietrich ist mittlerweile eine regelrechte Outfit-Ikone beim Pferderennsport.

Von Kopf bis Fuß blühte sie in ihrer Kleidung dieses Jahr so richtig auf. "Ich habe geschaut, welche Blumen um die Zeit blühen", und die hat sie dann in liebevoller Handarbeit auf Schirm, Kleid und Schuhen verewigt.