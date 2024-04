Konzerte in Leipzig: Joachim Witt besucht ein letztes Mal die Messestadt!

Los geht's mit einer Extraportion Cool, wenn Bluesrock-Star Joe Bonamassa (46) am Montagabend in der Quarterback Immobilien Arena seine Gitarre zum Singen bringt. Mindestens einmal im Jahr stattet der New Yorker Ausnahmegitarrist Deutschland einen Besuch ab. Klar, dass da ein Zwischenstopp in Leipzig nicht fehlen darf.

Im Gepäck hat Joe Bonamassa sein aktuelles Studioalbum "Blues Deluxe Vol. 2", welches er im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte.

Das Konzert startet um 20 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Tickets gibt es aktuell noch bei Eventim (ab 58,66 Euro), auf der Website der Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.