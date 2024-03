Leipzig: Ausstellung zum Freiheits- und Einheitsdenkmal wandert in den Westen

Von Mai an geht die Ausstellung auf Reise in den Westen. © Jan Woitas/dpa

Vom Mai an macht die Ausstellung "Das Denkmal ist…" in einer historischen Raumerweiterungshalle Station in Frankfurt am Main, Karlsruhe, Nürnberg, Hannover und Bonn, wie die Stiftung Friedliche Revolution am Donnerstag in Leipzig mitteilte.

Jeweils rund drei Wochen lang werde in diesen Städten darüber informieren, wie der Denkmals-Prozess sich bis heute entwickelt hat.



Mit der Ausstellung und dem geplanten Denkmal werde bewusst über den Leipziger Tellerrand hinausgeschaut, denn das geplante Denkmal sei kein Leipziger Denkmal, sondern als Erinnerungsort deutscher Demokratiegeschichte von nationaler Bedeutung, sagte Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution am Donnerstag in Leipzig.

"Schließlich ist ein zentrales Resultat der Friedlichen Revolution das wiedervereinte Deutschland."