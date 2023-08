Deshalb steht jetzt diese historische Halle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz

Leipzig - Mit einer Wanderausstellung soll der Weg zum geplanten nationalen Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig dokumentiert werden.

Eine historische Raumerweiterungshalle steht auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Vom 6. September bis 9. Oktober zeigt eine Wanderausstellung den Weg zum geplanten nationalen Freiheits- und Einheitsdenkmal. © Jan Woitas/dpa

Vom 6. September bis 9. Oktober wird in einer historischen Raumerweiterungshalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz erläutert, wie der Denkmal-Prozess entstanden ist und wie er sich bislang entwickelt hat.



"Wir wollen mit Diskussionen und Veranstaltungen Aufmerksamkeit und Neugierde wecken", sagte Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution am Donnerstag in Leipzig.

Unter anderem sind heimliche Filmaufnahmen von den Montagsdemos zu sehen. Gleichzeitig werden Rolle und Aufgaben von Denkmalen aus künstlerischer, zivilgesellschaftlicher, politischer, kunstwissenschaftlicher und stadtplanerischer Perspektive beleuchtet.

Von März 2024 an soll die Ausstellung durch sieben weitere Städte in Deutschland touren, um die Erinnerungskultur zu beleben. Gespräche dazu sollen in den kommenden Tagen begonnen werden.