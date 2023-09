Leipziger DJane im Alter von nur 32 Jahren verstorben: "Bis dahin mach' ich, was ich will!"

Leipzig - Traurige Nachrichten für die Leipziger Techno-Szene : Am Dienstag ist die Musikerin Stefanie Merten (32), besser bekannt als DJ Alma Mater, an Krebs gestorben.

Stefanie Merten wurde nur 32 Jahre alt, erlag einer schweren Krebserkrankung. © Instagram/alma_mater

Am Mittwoch meldeten sich die Angehörigen der Leipzigerin auf Instagram zu Wort. "Die Welt scheint stehenzubleiben. Heute bist du friedlich und nach einem langen, ehrenvollen Kampf eingeschlafen. Zu kurz war deine Zeit auf dieser Welt, die du für uns aber zu einem besseren und schöneren Ort gemacht hast", so die rührenden Zeilen unter einem Schnappschuss der Künstlerin.

Ende 2022 war Merten nach auffälligen Kopfschmerzen ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert worden, auf Social Media und einem Blog hatte sie die letzten Monate über ihren Kampf gegen die Krankheit berichtet.

"Es gibt keine Hoffnung mehr für mich, zumindest so weit, wie ich’s mir erwünscht habe. Ich wette, noch ein - zwei Jahre, wenn überhaupt, es kann auch noch drei bis fünf Jahre sein .. aber dann ist Schluss. Das ist ein Fakt und der muss mir bewusst sein. So oder so. Und bis dahin mache ich was ich will und worauf ich Bock habe", hatte die Künstlerin noch im Juni auf ihrem Instagram-Profil geschrieben.