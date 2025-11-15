Sächsischer Tech-Experte warnt: "KI kann uns existenziell gefährlich werden!"

Leipzig - Dass die rasanten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) tiefgreifende Veränderungen in vielen Bereichen mit sich bringen, steht außer Frage. Neben Chancen herrscht jedoch auch Verunsicherung aufgrund schwer kalkulierbarer Risiken. Der Leipziger Max Roth (29) beschäftigt sich seit Längerem mit menschlicher Vergesellschaftung im Kontext der KI-Entwicklung. Bei einem sogenannten KI-Hackathon will er von den Bürgern der Messestadt erfahren, wie sie sich die Zukunft vorstellen.

Der Physiker Max Roth (29) aus Leipzig beschäftigt sich mit Bewusstseinsforschung und ist als Unternehmensberater tätig. © PR/Janine Heinecke

"Das Event ist inspiriert von einer Veranstaltung in San Francisco, bei der ich erlebt habe, wie viel Energie entsteht, wenn Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um über Zukunft zu sprechen", sagt der studierte Physiker im TAG24-Gespräch.

Während seiner Reise ins Silicon Valley, dem globalen Zentrum für Technologie-Forschung und Innovation, habe er bei Workshops gemeinsam mit Mitarbeitern von Tech-Firmen erlebt, wie zugleich Optimismus und Skepsis aufgrund der umwälzenden Entwicklungen im KI-Bereich, auch in Unternehmen wie etwa Meta oder Open-AI, vorherrschen.

"Dass KI uns existenziell gefährlich werden kann, daran glaube ich auf jeden Fall und damit meine ich nicht nur, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden", sagt der 29-Jährige.

"Dass dies in den nächsten Wochen passiert, halte ich jedoch eher für unwahrscheinlich. Doch trotzdem müssen wir uns fragen: Wie gehen wir mit den machtvollen Dingen um, die da gerade entwickelt werden? Genau hier setzt der Hackathon an."