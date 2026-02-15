Geduldsprobe für die Fans: Internationale Folk-Pop-Ikone lässt eine Stunde auf sich warten

Leipzig - Was lange währt ... Im Leipziger Haus Auensee stellte die schottische Sängerin Amy Macdonald (38) ihre knapp 3500 Fans bereits vor dem Auftritt am Freitagabend ordentlich auf die Probe. Der Grund: Die Sängerin betrat die Bühne nicht wie erwartet um 20 Uhr, sondern erst eine Stunde später.

Mit viel Stimme überzeugte Amy Macdonald (38) in Leipzig. © Lutz Brose

Gerade bei ihren Anhängern in den ersten Reihen waren mit der Zeit einige lange Gesichter zu erkennen. Seit 18 Uhr standen eine Mutter und ihre Tochter schon ganz vorn. Von dem verspäteten Start, so erzählen sie TAG24, wussten die beiden vorher nichts.

Umso glücklicher dürften sie gewesen sein, als es um 21 Uhr dann final losging.

Die meisten kennen Amy Macdonald wohl von ihrem bekanntesten Lied "This Is the Life" aus dem Jahr 2007.

Doch die Pop-Folk-Sängerin hat noch deutlich mehr Klassiker auf dem Kasten. Zwischen einer Mischung aus alten und neuen Songs durften natürlich "Slow It Down" und "Don't Tell Me That It's Over" nicht fehlen.

Mit "Mr Rock & Roll" verbindet sie übrigens eine ganz besondere Erfahrung in Leipzig.