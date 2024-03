20.03.2024 18:38 942 Leipzigs Who's Who feiert Exklusiv-Party: Was die Gäste erwartet

Partynacht in Leipzigs High Society. Am Freitag kommt das Who's Who der Messestadt zu einer exklusiven Party im Club Königshaus zusammen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Partynacht in Leipzigs High Society. Am Freitag kommt das Who's Who der Messestadt zu einer exklusiven Party im Club Königshaus zusammen. Zusammen mit den DJs Kim Noble und Mekzim schwingt sich Leipzigs High Society am Freitag auf die Tanzfläche. © Montage: Club Könighaus Das Motto der Veranstaltung: "House of LE". Der Name ist dabei Programm, denn mit Kim Noble und Mekzim legen gleich zwei DJs am Abend auf. Es soll eine Schwarzlicht-Area und eine VIP Lounge geben, in der Sascha Kristmann (38), Betreiber von "Johann S" und "Beef Boys", seine Gäste begrüßt. Wer am Freitag noch nichts vor hat und sich nun auf einen Abend mit Leipzigs Prominenz freut, den müssen wir leider enttäuschen. Die Party wird zusätzlich als "Sachsens exklusivstes House Event" beworben. Hier herrscht geschlossene Gesellschaft und rein darf nur, wer zuvor eine Einladung erhalten hat oder auf der Gästeliste steht. Leipzig Kultur & Leute Start der Leipziger Buchmesse: Steinmeier zu Gast, Besucher stürmen die Hallen! Einen Dresscode gibt es auch noch, bei dem sich schlicht an Mode-Zar Karl Lagerfeld (†85) gehalten wurde: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Die Schlabberhose muss also auch draußen bleiben.

Titelfoto: Montage: Club Könighaus