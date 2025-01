19.01.2025 07:09 1.596 Magischer Zoo, Bühnenzauber oder lieber Rekorde brechen? So lockt Leipzig am Sonntag

Das Wochenende steht an und wenn Ihr noch nichts vor habt, dann schau doch mal, was es in Leipzig alles so zu entdecken gibt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein weiteres buntes Wochenende steht in Leipzig bevor. Egal ob Jung oder Alt, draußen oder drinnen, Nacht oder Tag - hier findet sicher jeder, der bisher noch unschlüssig war, die richtige Beschäftigung. Leipziger Eistraum Augustusplatz - Was bringt der Winter nicht alles für schöne Dinge mit sich? Die frostigen Temperaturen sind beispielsweise perfekt zum Eislaufen. Und wo macht sich das besser als auf Deutschlands größter mobiler runder Eisbahn? Für sieben Euro plus fünf Euro Schlittschuh-Gebühren könnt Ihr auf rund 960 Quadratmetern täglich von 10 bis 22 Uhr Euer Können beweisen. Doch nicht nur das Eis lockt auf den Augustusplatz, sondern auch ein großes Panorama-Riesenrad und die Schmankerl Alm. Dort könnt Ihr es Euch im Biergarten gut gehen lassen und vor der Feuerschale wieder etwas aufwärmen. Bis zum 2. März könnt Ihr den Leipziger Eistraum noch besuchen. (Archivbild) © dpa/Sebastian Willnow Magisches Tropenleuchten im Leipziger Zoo Innenstadt - Eine ganz besondere Lichterwelt könnt Ihr Samstag und Sonntag im Leipziger Zoo bestaunen. Wenn die Dämmerung beginnt, wird unter anderem das Gondwanaland hell erleuchtet. Für 19 Euro (ermäßigt 15) kann man von 17 bis 22 Uhr in die Magie der Lichter eintauchen. Was genau Euch erwartet, gibt's hier zu sehen. Es ist wieder so weit und der Leipziger Zoo samt Gondwanaland beginnt zu erstrahlen. (Archivbild) © DPA/ Jan Woitas Ehrlich Brothers Zentrum-Nordwest - Es wird magisch. Zwei ganz besondere Zauberer besuchen am Wochenende die Messestadt. Im Gepäck haben sie die spannendsten Illusionen aus zehn Jahren Showbiz. Ab 53,20 Euro könnt Ihr Euch Tickets für die DIAMONDS-Show der Ehrlich Brothers in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA besorgen. Am Samstag geht's 19 Uhr los und am Sonntag könnt Ihr Euch zwischen zwei Shows (11 und 16 Uhr) entscheiden. Die Ehrlich Brothers kommen wieder nach Leipzig. (Archivbild) © dpa/Henning Kaiser Partytime Barfusz Leipzig - Ihr habt keine Lust, erst mal bis kurz vor Mitternacht zu warten, bevor die Party überhaupt richtig anfängt? Kein Problem - besucht doch einfach die Early Disco im Barfusz. Um 20 Uhr geht's am Samstag los und dann geht bis Mitternacht die Post ab. Tickets bekommt Ihr für acht Euro im Vorverkauf. Club Velvet - Ebenfalls mal eine andere Art der Party ist MAMAGEHTTANZEN. Wie der Name schon verrät, ist diese Feier auf alle Muttis unter uns abgestimmt. Demzufolge geht es Samstag auch schon 20 Uhr (nachdem die Kids ins Bett gebracht wurden) los. Für die nächsten 180 Minuten kann dann mal die Seele baumeln gelassen werden. Eintritt ab 18 Jahren für 12 (Abendkasse 14) Euro. Spizz Club - Wer dann doch eher auf das Altbewährte steht, kann Samstagnacht ab 22 Uhr im Spizz vorbeischauen. Neben einer bunten Musikmischung erwartet Euch der Special Drink des Abends, den Ihr bis 0 Uhr für fünf Euro bekommt. Studierende bezahlen die ganze Nacht nur fünf Euro Eintritt. Karaokeclub "Zum Kakadu" - Die geölten Stimmen präsentiert Ihr Samstag und Sonntag ab 21 Uhr am besten im Leipziger Karaokeclub Kakadu. Wobei es am letzten Tag der Woche auch noch ausgewählte Cocktails für 7,50 Euro gibt. Auch Partys gibt es dieses Wochenende wieder zur Genüge. (Symbolbild) © DPA/Christoph Schmidt Fünf Euro kostet der Spaß. Vergesst aber nicht, vorher rechtzeitig zu reservieren. TAG24 wünscht Euch ein schönes Wochenende!

Titelfoto: Montage: dpa/Henning Kaiser; dpa/ Jan Woitas; dpa/Sebastian Willnow