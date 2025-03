MDR-Moderatorin schreibt Buch über ihre Oma - und findet sich selbst

Leipzig - Die Leipziger Fernsehmoderatorin Peggy Patzschke (54) verarbeitet in ihrem ersten Roman "Bis ans Meer" ihre traumatische Familiengeschichte, die geprägt ist von Krieg, Flucht und Schweigen und die in drei Generationen ihre Wunden hinterlassen hat. Im Mittelpunkt steht dabei die geheimnisvolle Lebensgeschichte ihrer Großmutter.

Peggy Patzschke (54), die Fernsehsendungen im MDR, 3sat und Das Erste moderiert, verarbeitet in ihrem ersten Roman ihre eigene tragische Familiengeschichte. © privat

Januar 1945. Bei frostigen minus 30 Grad flieht Frieda mit ihrer kleinen Tochter aus Schlesien. Ihr Mann Karl kämpft an der Front. Beide gaben sich ein Versprechen: sich nach dem Krieg wiederzufinden, um jeden Preis.

Jahrzehnte später begibt sich schließlich die Enkelin auf die Suche nach der Wahrheit - über die Vergangenheit ihrer Großmutter und damit auch über den Ursprung ihrer eigenen Bindungsängste.

"Zwei Drittel dieser Geschichte basieren auf wahren Ereignissen. Die historische Frieda in meinem Buch habe ich sehr an wahre Ereignisse im Leben meiner Großmutter angelehnt", schildert Peggy Patzschke, die ein Jahrzehnt lang die Stimme der Morning Show von MDR Life war, und beginnt von ihrer Großmutter zu erzählen: "Sie war eine sehr selbstbewusste, tolle junge Frau, die talentiert war, die Musik gemacht hat, die große Träume hatte, ihre große Liebe kennengelernt hatte in Schlesien. Sie gründeten eine Familie."

Doch dann kam der Krieg und mit ihm Flucht, Vertreibung und Entwurzelung. "Und über all dem schwebte das große Versprechen zwischen Frieda und ihrem Ehemann Karl", erklärt Enkelin Peggy. "Ich habe mich beim Schreiben gefragt: Wie lange sollte man an einem Versprechen festhalten und wie weit sollte man dafür gehen?"