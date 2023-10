Mitteldeutscher Marathon zwischen Leipzig und Halle sorgt für Verkehrseinschränkungen

Leipzig - Am Sonntag findet der 20. Mitteldeutsche Marathon zwischen Halle und Leipzig statt. Der sportliche Wettkampf sorgt für einige Verkehrseinschränkungen im Westen der Stadt.

Die Marathon-Strecke verläuft zwischen Leipzig und Halle (Saale). © picture-alliance / dpa

Den Angaben der Veranstalter nach startet der Marathon am Sonntag um 9 Uhr an der Leipziger Festwiese und führt von dort aus über den Luppendamm über die Leipziger Stadtgrenze hinweg 42 Kilometer nach Halle an der Saale.

Auch weitere Distanzen wie eine Marathon-Staffel, ein Halbmarathon, ein 10-Kilometer-Lauf und mehr werden angeboten. Nachmeldungen sind noch bis zum Sonntagmorgen um 8.30 Uhr möglich. Mehr Infos dazu findet Ihr auf der entsprechenden Website.

Rund um den Rennstart in Leipzig ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Zwischen 8.45 und circa 10 Uhr wird es laut Ordnungsamt auf der Hans-Driesch-Straße/Höhe Nordanlage und Am Pfingstanger/Höhe Luppebrücke zu temporären Straßensperrungen kommen.